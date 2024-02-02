Про це пишуть деякі російські телеграм-канали. Інцидент стався 1 лютого у місті Зимогір'я, передає 24 Канал.

До теми Розвідка Британії зафіксувала випадки, коли Росія бомбила свої ж міста

Російська авіабомба впала посеред міста

Зокрема, телеграм-канал ASTRA повідомив, що 1 лютого російські військові "впустили" авіабомбу ФАБ-500 у тимчасово окупованому місті Зимогір'я Луганської області. На щастя, боєприпас не вибухнув і ніхто не постраждав.

Авіабомба впала на вулиці Пархоменко. Цікаво, що знайшли його аж ніяк не окупанти, а місцеві жителі. Вони повідомили про "знахідку", після чого росіяни евакуювали населення. Як повідомляють у мережі, огляд та вивезення ФАБ-500 проходитиме 2 лютого.

Росія не вперше "бомбардує" власні міста та окуповані території

Окупанти не вперше "бомбардують" власні міста та окуповані території. Так, лише в Бєлгородській області було зафіксовано щонайменше 5 випадків, коли російська авіація "упускала" авіабомби в Бєлгородській області.

Останній з випадків стався 27 січня, коли окупанти впустили дві авіабомби ФАб-250 на Бєлгородщині. Одна з них впала і не вибухнула на хуторі Постников Корочанського району, а інша – у селі Стрілкове.

Перед цим, 21 січня, ще одна авіабомба впала поблизу хутора Іонівка на Бєлгородщині. Як наслідок – пошкоджено місцеву греблю. Цікаво, що всі три авіабомби не вибухнули.

Окрім того, у січні також окупанти "упустили" 2 авіабомби на окупованих територіях. Зокрема, 8 січня з російського літака впала ФАБ-250. Боєприпас приземлився у Рубіжному, на щастя, ніхто не постраждав. У розвідці Великої Британії припускають, що такі "бомбардування" російських міст та окупованих територій свідчать про недостатню підготовку російських військових та втому екіпажів.