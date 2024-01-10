Про це мовиться у звіті британської розвідки. Там також додали, що "аномальне скидання боєприпасів відбувається не вперше".

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Чому окупанти бомбардують власні міста

У розвідці Великої Британії наголосили, що лише від початку 2024 року окупанти вже двічі бомбардували власні населені пункти. Так, 2 січня один з літаків, який мав атакувати територію України, випустив ракету на Петропавлівку у Воронезькій області. Вибух був настільки потужним, що пошкодив 9 будинків. До слова, цей інцидент стався, коли Росія масовано атакувала територію України.

Другий інцидент стався також тоді, коли ворог масовано атакував, – 8 січня. Тоді окупанти "випадково" скинули на тимчасово окуповане Рубіжне в Луганській області некерований боєприпас ФАБ-250. Окупанти відразу намагалися приховати реальні наслідки трагедії, однак свідків було дуже багато.

Обидва інциденти сталися під час бойових вильотів російських літаків. До слова, у квітні 2023 року російський Су-24 також здійснив "аномальне скидання авіаційних боєприпасів" над містом Бєлгород у Росії, а у вересні 2022 року в Ставропольському краї "випадково" впала ракета "Кинджал".

Схильність Росії до інцидентів з боєприпасами, що зберігається, ймовірно, посилюється недостатньою підготовкою і втомою екіпажу, що призводить до поганого виконання тактичних дій під час місій,

– наголосили в розвідці Британії.

"Кинджали" теж "випадково" падають у Росії

Неодноразово у Росії падали й аеробалістичні ракети типу "Кинджал". Зброя, якій "нєт аналогов" чомусь кілька разів падала на території Росії. Окрім згаданого вище випадку, коли ракета впала у Ставропольському краї, є ще один. У вересні 2023 року "Кинджал" впав на території Тульської області.

Тоді окупанти заявили, що ракета впала через "позаштатне спрацювання системи". Цікаво, що російський генштаб відзвітував, що усі ракети буцімто досягли своїх цілей, поки тульський тракторист не виявив "Кинджал", який стирчав на його городі.

Чоловік відразу викликав поліцію, а ті – військових. Після цього на місце падіння ракети виїхали всі силовики області та покликали навіть представників заводу-виробника Х-47М2. Вже на місці коломенські інженери з конструкторського бюро "Машинобудування" дійшли висновку, що неможливо транспортувати гіперзвукову ракету "Кинджал" з Тули й знову зібрати. Тому ракету вирішили підірвати.