Джерела 24 Каналу повідомили, що атака дронів – операція ГУР МО. Окупантам продовжують нагадувати, що "бавовна" дістане їх скрізь.

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Зауважують, що нафтобазу в Орлі вдалося атакувати дронами вітчизняного виробництва. Додати жару загарбникам допомогли Міністерство цифрової трансформації України та український фонд "Повернись Живим".

Андрій Кличков – губернатор Орловської області – побідкався, що на територію нафтобази начебто впали два БпЛА.

На території міста Орла відбулося падіння двох безпілотних літальних апаратів на об'єкт паливно-енергетичного комплексу,

– поскаржився горе-губернатор.

Внаслідок падіння БпЛА начебто спалахнула пожежа. Згодом у мережі опублікували фото пошкодженого резервуара з паливом.



Наслідки атаки БпЛА / Фото з російського телеграм-каналу

Росіяни панікують у соцмережах. Громадяни країни-терористки підтримують геноцид українців. Водночас не хочуть, аби війна постукала у їхні двері.

Також упродовж дня гучно було й на території Курської області. Звичайно, не обійшлося без традиційної для російських окупантів байки про роботу "ПВО".