Источники 24 Канала сообщили, что атака дронов – операция ГУР МО. Оккупантам продолжают напоминать, что "хлопок" достанет их везде.

Обратите внимание Террористы – в огне: в России за год количество пожаров выросло на 125%

Отмечают, что нефтебазу в Орле удалось атаковать дронами отечественного производства. Добавить жару захватчикам помогли Министерство цифровой трансформации Украины и украинский фонд "Вернись Живым".

Андрей Кличков – губернатор Орловской области – посетовал, что на территорию нефтебазы якобы упали два БпЛА.

На территории города Орла произошло падение двух беспилотных летательных аппаратов на объект топливно-энергетического комплекса,

– пожаловался горе-губернатор.

В результате падения БпЛА вроде бы вспыхнул пожар. Впоследствии в сети опубликовали фото поврежденного резервуара с топливом.



Последствия атаки БпЛА / Фото из российского телеграмм-канала

Россияне паникуют в соцсетях. Граждане страны-террористки поддерживают геноцид украинцев. В то же время не хотят, чтобы война постучала в их двери.

Также в течение дня громко было и на территории Курской области. Конечно, не обошлось без традиционной для российских окупантов басни о работе "ПВО".