Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский. По его словам, этот случай – отличный повод для россиян задуматься о причинах таких инцидентов.

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Россияне впервые не соврали

Сергей Грабский подчеркнул, что россияне оправдывают падение бомбы на город технической ошибкой.

Они были вынуждены признать, что эта бомба была русского образца, потому что любая экспертиза это могла бы подтвердить в случае чего,

– добавил он.

По его мнению, все чаще происходят неудачные запуски крылатых ракет или с воздушных или с морских носителей из акватории Азовского, Черного или Каспийского морей. Ее результат – ракеты просто падают в воду.

"Для россиян ничего нового в том, что произошла такая досадная техническая ошибка", – пояснил он.

К тому же в России никто не учитывает жизнь людей.

Жителям России нужно задуматься

Грабский убежден, что подобные инциденты будут повторяться.

Это колокольчик, что война пришла в город Белгород откуда ее не ждали,

– подчеркнул военный эксперт.

По его словам, россиянам падает на голову, за что они платят налоги.

"Таким образом, война пришла в Белгородскую народную республику и стала реальностью для них. Они должны это понимать", – пояснил он.

По его мнению, россияне должны понять главную причину подобных инцидентов и сделать правильные выводы.

Взрыв на Белгородщине: главное