Про це 24 Каналу розказав військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Сергій Грабський. За його словами, цей випадок – чудова нагода для росіян замислитися про причини таких інцидентів.
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Росіяни вперше не збрехали
Сергій Грабський наголосив, що росіяни виправдовують падіння бомби на місто технічною помилкою.
Вони були змушені визнати, що ця бомба була російського зразка, тому що будь-яка експертиза це могла б підтвердити у разі чого,
– додав він.
На його думку, все частіше стаються невдалі запуски крилатих ракет чи з повітряних, чи з морських носіїв з акваторії Азовського, Чорного чи Каспійського морів. Як результат – ракети просто падають у воду.
"Для росіян нічого нового у тому, що сталася така прикра технічна помилка", – пояснив він.
До того ж у Росії ніхто не зважає на життя людей.
Жителям Росії треба замислитися
Грабський переконаний, що такі інциденти будуть повторюватися.
Це є дзвіночком, що війна прийшла в місто Бєлгород звідки її не чекали,
– підкреслив військовий експерт.
За його словами, росіянам падає на голову те, за що вони платять податки.
"У такий спосіб війни прийшла у Бєлгородську народну республіку і стала реальністю для них. Вони мають це розуміти", – пояснив він.
На його думку, росіяни мають зрозуміти головну причину таких інцидентів та зробити правильні висновки.
Вибух на Бєлгородщині: головне
- У Бєлгороді на вулиці Ватутіна увечері 20 квітня прогримів потужний вибух. Внаслідок цього постраждало двоє людей.
- Вибух не жарт налякав місцевих жителів. Росіяни масово почали шукати найближчі підвали, куди можна було б сховатися.
- Невдовзі після вибуху провоєнні телеграм-канали спростували чутки про буцімто удар з боку України. Вони не приховували, що бомба випала з крила повітряного судна.