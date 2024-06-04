У Держдепі говорять, що США будуть добре представлені на Саміті миру, у Швейцарію поїде віцепрезидентка Камала Гарріс. До відмови Китаю брати участь у Саміті миру Міллер ставиться критично і не бачить у цьому великої втрати.
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США хочуть, щоб Саміт пройшов успішно
Речник Держдепартаменту США на брифінгу заявив, що вони підтримують мирний саміт у Швейцарії. Також він підтвердив, що США хочуть, щоб він був успішним, і тому віцепрезидентка буде на цьому саміті. Міллер заявив, що його країна підтримує дипломатичні зусилля України. Також він прокоментував критику Володимира Зеленського на адресу Китаю.
Тим не менш, ми завжди чітко заявляли, що Китай міг би зіграти корисну дипломатичну роль у вирішенні цього конфлікту, якщо б захотів. Але, незважаючи на це, зараз важко уявити, як Пекін може зіграти таку роль, зважаючи на його дії протягом останніх місяців, щоб відновити оборонно-промислову базу Росії,
– говорить Міллер.
Речник також наголосив, що США і надалі даватимуть розуміти Китаю, що такі дії неприпустимі. Крім того, він пообіцяв притягувати до відповідальності організації, причетні до допомоги Росії. Міллер додав, що європейські партнери солідарні у цьому питанні зі США.
Чи прагне Китай миру
- Позиція Китаю у цьому питанні доволі прозора. У Пекіні закликали допустити Росію на переговори, інакше самі відмовлялись брати участь у мирному саміті. Їх відмова в участі стала логічною, адже Росію не допустили, побоюючись провокацій з її боку.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що наразі Пекін дивиться на реальний потенціал дій Заходу, тому прораховує усі можливі сценарії.
- Очільник Міністерства закордонних справ пояснив, що Китай нікуди не поспішає з однієї простої причини – для нього дуже важливо, чим закінчиться війна Росії проти України.
- Водночас, на думку експерта Івана Уса, Китаю невигідно, щоб пальму першості серед країн Глобального Півдня підхопила інша держава. Так, наголосив він, буде закарбовано, що світ має головну країну на Заході – це США, і головну країну на Глобальному Півдні, якою може виявитися Індія, якщо Китаю не буде. Для Пекіна це невигідно.