У Держдепі говорять, що США будуть добре представлені на Саміті миру, у Швейцарію поїде віцепрезидентка Камала Гарріс. До відмови Китаю брати участь у Саміті миру Міллер ставиться критично і не бачить у цьому великої втрати.

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США хочуть, щоб Саміт пройшов успішно

Речник Держдепартаменту США на брифінгу заявив, що вони підтримують мирний саміт у Швейцарії. Також він підтвердив, що США хочуть, щоб він був успішним, і тому віцепрезидентка буде на цьому саміті. Міллер заявив, що його країна підтримує дипломатичні зусилля України. Також він прокоментував критику Володимира Зеленського на адресу Китаю.

Тим не менш, ми завжди чітко заявляли, що Китай міг би зіграти корисну дипломатичну роль у вирішенні цього конфлікту, якщо б захотів. Але, незважаючи на це, зараз важко уявити, як Пекін може зіграти таку роль, зважаючи на його дії протягом останніх місяців, щоб відновити оборонно-промислову базу Росії,

– говорить Міллер.

Речник також наголосив, що США і надалі даватимуть розуміти Китаю, що такі дії неприпустимі. Крім того, він пообіцяв притягувати до відповідальності організації, причетні до допомоги Росії. Міллер додав, що європейські партнери солідарні у цьому питанні зі США.

Чи прагне Китай миру