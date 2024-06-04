Минулого тижня збройні сили Франції, Великої Британії та Норвегії помітили рух, ймовірно, російського підводного човна біля західного узбережжя Ірландії. Спостереження вели з літаків.

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Росія може готувати диверсії

Видання зазначає, що російські ударні підводні човни часто присутні в міжнародних водах біля берегів Ірландії. Їхнє розташування викликало занепокоєння на найвищому рівні Сил оборони і серед європейських союзників. Відомо, що саме у цьому районі проходить газопровід Корриб, а також важливий підводний кабель.

Водночас те, що країни спрямовують зусилля, щоб відстежити це, свідчить про серйозність ситуації, а також про те, що Ірландія не здатна захистити себе.

Перше місце в списку проблем, що впливають на Ірландію, посідає загроза, яку Росія становить для підводних газопроводів і оптоволоконних кабелів, що забезпечують зв’язок між Європою і Північною Америкою.

Раніше європейські спецслужби попереджали, що Росія може готувати диверсії в країнах ЄС перед виборами. Наслідки будь-якої диверсії в Ірландії будуть глибокими і підкреслять нездатність цієї країни захистити свою територію, кажуть аналітики.

Росія не вперше проявляє інтерес

Перші ознаки російського інтересу до кабелів з’явилися три роки тому, коли, корабель для збору розвідувальної інформації "Янтар" прибув до берегів Донегала і Слайго. Корабель належить російському управлінню підводних досліджень, але європейські агентства вважають, що він побудований для здійснення диверсій.

Це не перший випадок, коли дивні судна "обстежують" підводні території біля берегів Ірландії. Інфраструктура біля західного узбережжя критично важлива та вразлива.