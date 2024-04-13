Інцидент трапився у суботу 13 квітня. За кілька днів до цього Тегеран попередив, що може закрити цей район для морського судноплавства.

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Що відомо про інцидент

Як пише Associated Press, контейнеровоз MSC Aries пов'язаний із лондонською компанією Zodiac Maritime, яка є частиною Zodiac Group ізраїльського мільярдера Еяля Офера.

Судно йшло під португальським прапором з Об'єднаних Арабських Еміратів й прямувало до Індії.

Момент захоплення судна: дивіться відео

Після захоплення танкер попрямував до територіальних вод Ірану.

У вівторок голова військово-морської служби Революційної гвардії Аліреза Тангсірі заявив, що може закрити Ормузьку протоку, якщо вважатиме це за необхідне. За його словами, Іран розглядає як загрозу присутність Ізраїлю в ОАЕ, з якими Ізраїль встановив дипломатичні відносини у 2020 році в рамках "Угод Авраама" за посередництва США.

Об'єднаний морський інформаційний центр зазначає, що Ормузька протока – один із найважливіших енергетичних маршрутів у світі. Судна, які прямуватимуть цим маршрутом, закликали бути обережними та не робити довгих зупинок.

Ізраїль звинуватив Іран у піратстві

У МЗС Ізраїлю звинуватили Іран у піратстві та закликали світову спільноту оголосити Корпус вартових Ісламської революції терористичною організацією.

Натомість представник пресслужби Армії оборони Ізраїлю після атаки заявив, що Іран "понесе відповідальність за рішення щодо подальшої ескалації ситуації". При цьому представник ЦАХАЛ безпосередньо інцидент не згадав.

Інцидент стався на тлі зростання регіональної напруженості, яка триває з жовтня 2023 року. Варто додати, що підтримуване Іраном угруповання хуситів протягом кількох місяців порушувало світову торгівлю, нападаючи на судна в Червоному морі, заявляючи, що націлені на судна, пов'язані з Ізраїлем.

Ло слова, 12 квітня видання The Wall Street Journal заявило, що Ізраїль, імовірно, готується до прямої атаки з боку Ірану вже в найближчі 24 – 48 годин.