Украинские разведчики владеют информацией о ситуации с такими бортами в России и о ракетах. Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона, информирует 24 Канал.
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"Они (россияне – ред. 24 Канал) пытаются поддерживать производство ракетного вооружения. Но вопрос не в количестве ракет. Вопрос именно в носителях и расстоянии, с которого наносится поражение", – заметил Юсов.
При этом, Юсов предположил, что Россия сделает выводы и в дальнейшем будет осторожнее использовать стратегическую авиацию и это положительная новость для Украины.
Российские пилоты стрессируют
Кроме того, сбивания борта, по словам представителя разведки, повлечет определенное давление на пилотов бомбардировщиков, ведь они не могут чувствовать себя в безопасности даже на 300-километровой зоне.
"И что еще важно для Украины – сами борта. Изготовление новых таких бомбардировщиков для врага – фактически невозможная задача. Понятно, что в Кремле сегодня траур и для этого есть все основания", – отметил представитель ГУР.
Демилитаризация России
Поэтому, сейчас продолжается демилитаризация самой России, в частности стратегической авиации. Юсов отметил, что на сегодня – это уже сегодня факт и это видит весь мир.
"Раньше это происходило в результате другого рода операций (взрывы на аэродромах), сегодня впервые в воздухе, во время выполнения боевого задания", – отметил он.
Атак будет меньше
Также Андрей Юсов считает, что теперь враг будет несколько иначе использовать Ту-22.
"После уничтожения самолета А-50 и сегодняшнего уничтожения Ту-22М3 есть надежда, что "по крайней мере на некоторое время для Одесской области относительно рисков ракетных ударов ситуация улучшится", – отметил разведчик.
При этом он подчеркнул, что сегодняшняя операция не последняя и это еще не все, что запланировано.
Главное о сбитии Ту-22
- Сегодня ГУР МО и ВСУ впервые уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3, который является носителем крылатых ракет Х-22.
- Самолет упал на территории Ставропольского края России.
- В России же заявили, что причиной авиакатастрофы бомбардировщика-ракетоносца стала "техническая неисправность".