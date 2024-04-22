З початку повномасштабного вторгнення – 460 260 солдатів. Проте втрати ворога можуть бути значно більшими, адже їх важко порахувати через інтенсивність боїв.

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Які втрати ворога у техніці

танків – 7 236 (+7);

бойових броньованих машин – 13 904 (+8);

артилерійських систем – 11 736 (+17);

РСЗВ – 1 046 (+0);

засоби ППО – 768 (+1);

літаків – 348 (+0);

гелікоптерів – 325 (+0);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9 384 (+5);

крилаті ракети – 2 117 (+2);

кораблі /катери – 26 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн – 15 812 (+27);

спеціальна техніка – 1 934 (+8).

Росія вперше за час війни втратила Ту-22М3