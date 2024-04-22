З початку повномасштабного вторгнення – 460 260 солдатів. Проте втрати ворога можуть бути значно більшими, адже їх важко порахувати через інтенсивність боїв.

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Які втрати ворога у техніці

  • танків – 7 236 (+7);
  • бойових броньованих машин – 13 904 (+8);
  • артилерійських систем – 11 736 (+17);
  • РСЗВ – 1 046 (+0);
  • засоби ППО – 768 (+1);
  • літаків – 348 (+0);
  • гелікоптерів – 325 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9 384 (+5);
  • крилаті ракети – 2 117 (+2);
  • кораблі /катери – 26 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 15 812 (+27);
  • спеціальна техніка – 1 934 (+8).

Росія вперше за час війни втратила Ту-22М3

  • Повітряні сили ЗСУ разом з українськими розвідниками за орієнтовно 300 кілометрів від України вранці 19 квітня збили ворожий бомбардувальник Ту-22М3. Він загорівся та розбився.
  • Це вперше з початку війни наші військові зуміли збити цей літак. За даними України, його збили з допомогою зенітно-ракетної установки С-200.
  • У російському міноборони факт падіння підтвердили, проте заявили, що нібито літак впав через "технічну несправність". Він буцімто після виконання "бойового завдання" повертався на аеродром базування.
  • Варто зауважити, що двох пілотів знайшли живими, адже вони встигли катапультуватись. Однак двоє інших – загинули.