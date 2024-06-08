Словацький прем'єр, який ще одужує після замаху, дав невтішний прогноз щодо стосунків Росії та Заходу.

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Ескалація не за горами

Політик звинуватив великі західні демократії у тому, що вони зовсім не сприяють встановленню миру, а навпаки посилюють напругу у відносинах з Москвою. Саме так прокоментував Фіцо згоду низки країн на використання Україною їхньої зброї для атак на Росію.

Прем'єр зазначив, що це рішення обов'язково призведе до ескалації між Заходом та Росією.

Як прем'єр-міністр Республіки Словаччина, я не буду втягувати Словаччину в жодні подібні військові пригоди і в межах наших малих словацьких можливостей, я зроблю все, щоб мир став пріоритетом перед війною,

– наголосив Фіцо.

Понад 10 країн дали згоду на використання своєї зброї по Росії. Серед них – Велика Британія, Франція, Канада, Фінляндія, Польща, Литва, Естонія, Латвія, Нідерланди, Швеція і Чехія.

Відповідний дозвіл надали також і США. Вашингтон встановив обмеження на зброю, яку Київ може використовувати по Росії.

За повідомленням ЗМІ, Париж своєю чергою міг надати згоду на удари по Росії далекобійними ракетами Storm Shadow/SCALP по російській території. Еммануель Макрон зазначав, що Україна повинна мати можливість нейтралізовувати бази, з яких окупанти запускають ракети.

Першою дозвіл на удари своєю зброєю надала Велика Британія.

ЗМІ вважають, що канцлер Німеччини Олаф Шольц близький до того, аби піти за прикладом десятка країн, які розширили можливості для застосування свого озброєння, переданого Україні.