Зокрема, Сполучені Штати наразі не дозволили завдавати ударів вглиб російської території. Генерал армії та колишній голова Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж в етері 24 Каналу зауважив, що у майбутньому і ця заборона Штатів зійде нанівець.
Дивіться також Україна тепер може завдавати удари по аеродромах у Курській і Бєлгородській областях, – BBC
США можуть зважитись на наступний крок
Сполучені Штати Америки надали дозвіл на удари їхньою зброєю по Росії. Водночас президент США Джо Байден все ще відмовляється дозволити Україні використовувати далекобійну американську зброю для атак по аеродромах та інших цілях глибше на території Росії.
США завжди заявляли, що вони проти ескалації стратегічного рівня. Зрозуміло, що через удари по території Росії, Кремль може розглядатиме США як учасника війни. Але у цій ситуації Штати нечітко висловлюють позицію щодо того, що агресор, який почав війну, буде отримувати відсіч усіма засобами, а Україна має отримувати будь-яку зброю та техніку,
– зауважив Микола Маломуж.
Тож наразі Київ не може завдавати ударів усіма засобами, які надають Сполучені Штати, по усій території Росії. Можливості України обмежені. Адміністрація Джо Байдена хоч зробила певний крок уперед, проте досі продовжує діяти вкрай обережно. Це може грати на руку Росії.
"Думаю, все ж найближчим часом постане питання, щоб й інші військові об'єкти (у Росії – 24 Канал) були під прицілом і ATACMS і F-16. США поступово рухаються до надання цього дозволу. Перший крок вже зроблено, а надалі, думаю, буде черговий етап, як сказав Ентоні Блінкен, що Україна сама має визначати цілі для ураження, використовуючи для цього американську зброю", – наголосив генерал армії.
Удари по території Росії західною зброєю
- Україна поступово отримала від більшості країн-союзниць дозвіл на удари по військових об'єктах на території Росії. Мовиться про: Швецію, Фінляндію, Велику Британію, Естонію, Латвію, Литву, Польщу, Чехію, Францію, Нідерланди, Канаду, Данію, Німеччину, Норвегію та США. Заборонили використовувати свою зброю для атак по Росії дві країни – Італія та Бельгія.
- Не минуло й доби після дозволу США на використання HIMARS для ураження цілей на ворожій території, як удар, ймовірно, вже відбувся. Росіяни почали скиглити, що вночі 1 квітня по території Бєлгородської області вдарили з установок HIMARS. Про це, до слова, писали у Forbes. За даними деяких телеграм каналів, внаслідок атаки було знищено ОТРК "Іскандер-М".
- Варто додати, що журналісти BBC стверджують, що Франція, ймовірно, надала дозвіл на використання далекобійних ракет Storm Shadow/SCALP по російській території.