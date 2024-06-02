В частности, Соединенные Штаты пока не позволили наносить удары вглубь российской территории. Генерал армии и бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж в эфире 24 Канала отметил, что в будущем и этот запрет Штатов сойдет на нет.

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США могут решиться на следующий шаг

Соединенные Штаты Америки предоставили разрешение на удары их оружием по России. В то же время президент США Джо Байден все еще отказывается позволить Украине использовать дальнобойное американское оружие для атак по аэродромам и другим целям глубже на территории России.

США всегда заявляли, что они против эскалации стратегического уровня. Понятно, что из-за ударов по территории России, Кремль может рассматривать США как участника войны. Но в этой ситуации Штаты нечетко выражают позицию относительно того, что агрессор, который начал войну, будет получать отпор всеми средствами, а Украина должна получать любое оружие и технику,

– отметил Николай Маломуж.

Поэтому сейчас Киев не может наносить удары всеми средствами, которые предоставляют Соединенные Штаты, по всей территории России. Возможности Украины ограничены. Администрация Джо Байдена хоть сделала определенный шаг вперед, однако до сих пор продолжает действовать крайне осторожно. Это может играть на руку России.

"Думаю, все же в ближайшее время встанет вопрос, чтобы и другие военные объекты (в России – 24 Канал) были под прицелом и ATACMS и F-16. США постепенно движутся к предоставлению этого разрешения. Первый шаг уже сделан, а в дальнейшем, думаю, будет очередной этап, как сказал Энтони Блинкен, что Украина сама должна определять цели для поражения, используя для этого американское оружие", – подчеркнул генерал армии.

Удары по территории России западным оружием