Интересно, что разрешение не включает удары дальнобойными ракетами ATACMS. Теперь конгрессмены призывают полностью снять ограничения и развязать Украине руки.

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Йенс Столтенберг рассказал о деталях относительно разрешения бить по территории России

Право на самооборону включает также право на нанесение ударов по целям на территории агрессора. И это именно то, что Украина должна иметь возможность делать. Не в последнюю очередь в Харькове, потому что там линия фронта и граница более-менее совпадают,

– объяснил он.

Генсек НАТО напомнил, что Россия напала на другую страну, грубо нарушив этим международное право. Поэтому самооборона Украины является легитимной.

Если бы Украина не могла наносить удары по артиллерийским батареям россиян, их ракетным батареям или аэродромам, "было бы очень трудно". Столтенберг приветствует, что союзники по НАТО ослабили ограничения и позволили нашему государству использовать против агрессора западное оружие. Таким образом в НАТО "дали понять, что, конечно, Украина имеет право на самооборону".

Может ли Украина бить по российским РЛС

А вот насчет радиолокационных станций не понятно. Союзники говорят об ударах по ним очень обтекаемо. Йенс Столтенберг не стал исключением и ответил без конкретики.

"Я не буду вдаваться в подробности, как именно Украина должна проводить свои операции по самообороне. Но они должны соответствовать международному праву и выполняться ответственно", – высказался он.

Что известно о разрешении на удары по России

Вечером 30 мая американские СМИ сообщили, что Байден мог тайно разрешить Украине бить по России американским оружием, но только по областям, которые граничат с Харьковщиной. Впоследствии информацию подтвердили Владимир Зеленский – мол, Украина получила определенные сигналы от США – и Энтони Блинкен.

Последний намекал, что позиция США по этому вопросу может измениться, потому что Америка адаптируется к условиям войны и корректирует свою позицию. 31 мая он официально подтвердил на брифинге, что Байден дал такое разрешение.

Почти одновременно с США похожее разрешение дала Германия. И аргументировала его почти такими же словами: страна адаптировалась и решила разрешить бить немецким оружием по россиянам в районе Харьковщины, потому что агрессор очень активизировался в этом регионе.

Ряд других европейских стран заявлял о подобных разрешениях ранее.