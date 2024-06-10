Про це повідомляє The Slovak Spectator. За даними виборчої комісії, опозиційна партія PS на чолі з Міхалом Шимечкою набрала 27,81% голосів. Таким чином вона здобула перемогу на вищезгаданих перегонах.

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Партія Фіцо програла вибори

Згідно з інформацією, яку оприлюднили словацькі ЗМІ, партія Фіцо посіла друге місце, отримавши 24,76%. Однак результат на виборах є успіхом як для PS, так і для Smer-SD. У новому Європарламенті PS матиме шість євродепутатів, а Smer – п’ять.

Також зазначається, що ультраправа партія Республіка на чолі з депутатом Європарламенту Міланом Уріком посіла третє місце з 12,53%. Такий показник вона змогла здобути навіть попри те, що не представлена у парламенті країни.

А от партія новообраного президента Петера Пеллегріні HLAS посіла четверте місце, набравши лише 7,18%. Таким чином HLAS отримав одне місце у Європарламенті, а Республіка збільшила кількість своїх місць до двох.

Зокрема, повідомляється, що опозиційний Християнсько-демократичний рух набрав 7,14%. Партія більше не матиме двох місць у парламенті, як це було протягом 2019−2024 років, а матиме всього лиш одне.

Цікавим є те, що партія "Фідес" угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана, який поділяє позицію Фіцо щодо України, також зазнала значної поразки на виборах до Європарламенту. Вона отримала найгірший у своїй історії результат. Після підрахунку 98,48% голосів, "Фідес" – KDNP набрала 44,52% голосів, що дозволило партії претендувати на 11 мандатів у Європарламенті.

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