Державний секретар Міністерства оборони Словаччини Ігор Меліхер стверджує, що передання Україні словацьких засобів ППО поставило під загрозу повітряний простір Словаччини і життя її громадян.

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Уряд Словаччини назвав своїх попередників "диверсантами"

Держсекретар МО Словаччини заявив, що "Надь зрадив Словаччину".

Міністерство оборони подає кримінальну скаргу за підозрою у скоєнні злочину диверсії, державної зради, зловживанні владою і невиконанні фідуціарних обов'язків,

– заявив він.

Він також сказав, що уряд Едуарда Гегера, який розпорядився передати Україні МіГ-29, був перехідним, а тому мав обмежені повноваження ухвалювати зовнішньополітичні рішення.

Тим часом колишній міністр оборони Надь стверджує, що передача літаків і ППО не була правопорушенням і заявив, що ухвалив би таке ж рішення ще раз.