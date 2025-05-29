Так служба внешней разведки Украины сообщает, что сербские компании продают снаряды, используя схему фальшивых сертификатов конечного пользователя и стран-посредников, передает 24 Канал.

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Что известно

Такими странами чаще всего являются государства НАТО, прежде всего Чехия, Польша, Болгария. Также привлечены страны Африки.

Разведка оккупантов отмечает, что сербские предприятия поставили украинцам сотни тысяч снарядов для РСЗО и гаубиц, а также миллионы патронов для стрелкового оружия.

В схему вовлечены крупнейшие компании сербского ВПК, в частности Yugoimport SDPR, Zenitprom, Krusik, Sofag, Reyer DTI, Sloboda, Prvi Partizan и другие.

К слову, прошлого года летом издание FT писало, что с 2022 года Украина получила сербские боеприпасы на 800 миллионов евро. К слову, Белград неоднократно подчеркивал, что не является стороной войны в Украине. В то же время президент страны Александар Вучич говорил, что не против, чтобы его страна продавала снаряды посредникам, которые отправляют их в Киев.