До слова, Росія заробляє на експорті металургії.

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Навіщо росіяни продають підбиті танки

Три лоти виставили на портал "ГІС Торги" у Ростовській області. Це зробило міноборони.

Хоча насправді продають залишки десятків одиниць військової техніки, включаючи танки та БТР, та офіційно міноборони продає чорний та кольоровий метал. Лоти коштують 4,37 мільйона ​​рублів, 4,39 мільйона та 3,2 мільйона відповідно.

Документація по лотах не опублікована, у повідомленнях про торги йдеться про те, що продають танки Т-80, Т72БЗ і Т62, бойові машини піхоти, БТР у різних модифікаціях, броньовану розвідувально-дозорну машину, транспортер-тягач та іншу техніку,

– пишуть російські ЗМІ.

Покупець має надати ліцензію на право роботи з чорним металом. Сам "лом" розташований у селі Петрівка Ростовської області.