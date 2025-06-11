Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС.

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Які наслідки атаки "Шахедами" на Одещину 11 червня

Внаслідок атаки Росії на Одещину вночі 11 червня зазнали руйнувань і пошкоджень дачні будинки, господарчі споруди, легкові автомобілі й цивільні плавзасоби.

На місцях спалахнули пожежі. Їх оперативно ліквідували рятувальники. На щастя, минулося без постраждалих.

Наслідки атаки на Одещину 11 червня / Фото ДСНС