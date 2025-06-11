Досить швидко ударні дрони зникли з радарів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на місцеві ЗМІ.

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ППО працює на Одещині

В Одеській області о 01:54 повідомляється про роботу ППО.

Моніторингові канали пишуть про 9 дронів курсом на Кілію на Одещині, що розташоване впритул до румунського кордону.

О 02:15 інформацію актуалізували – дронів над Одещиною більше немає.

Ще о 01:03 Повітряні сили ЗСУ попереджали про ударні БпЛА "Шахед" з Чорного моря, що тримають курс на Одесу.

Зверніть увагу! Оперативно про повітряні тривоги, ракетні обстріли, атаки дронів та їх наслідки читайте у нашому телеграмі.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки 10 червня ударними безпілотниками пошкоджено адміністративну частину пологового будинку в Одесі. За даними мера Одеси, на щастя, жертв чи постраждалих немає.