Только с 1 по 20 июня Россия запустила 3 681 БпЛА, хотя еще год назад средний показатель достигал 600. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Deutsche Welle.

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Что об этом известно

Российские дроны могут маневрировать и летать на больших высотах, поэтому украинские силы ПВО не могут их сбить из пулеметов. В последнее время Россия отправляет дроны на высоту около 2 километров, что затрудняет перехват.

Когда дроны летают ниже, их можно увидеть и сбить. Сначала их обнаруживают акустически, затем визуально и с помощью тепловизионных камер и прицельных приборов. Открывать огонь по ним эффективно только тогда, когда дрон летит на высоте до 1 километра,

– пояснил руководитель управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский сообщал, что сейчас внимание сосредоточено на быстрой разработке перехватывающих дронов, чтобы защищать города в глубине страны, прежде всего для усиления защиты от "Шахедов".

Над созданием подобных дронов работает ряд украинских производителей. Например, организация Wild Hornets неоднократно показывала способность перехватывать дроны "Шахед" и "Гербера" с помощью своего устройства Sting.

В то же время немецкий стартап Tytan Technologies совместно с украинскими военными проводит тестирование собственного перехватчика

"Мы формируем новые подразделения для покрытия городов в глубине страны системами противовоздушной обороны, оснащенными дронами-перехватчиками, а также обучаем пилотов дронов", – отметил полковник Юрий Игнат.

По мнению экспертов, беспилотные самолеты-перехватчики также является хорошей альтернативой, поскольку он может стоить около 5 тысяч долларов, в тот момент как цена противовоздушной ракеты может достигать 1 миллиона долларов.