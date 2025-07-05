Офицер управления коммуникаций командования Сухопутных войск Олег Грицун подготовил сюжет о работе летчиков 16 отдельной бригады армейской авиации "Броды", передает 24 Канал.

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Полет на предельно низких высотах

Справа от нас – посадка деревьев, а вертолет идет ниже уровня этих деревьев, для того, чтобы оставаться незамеченным для врага. Это требует максимальной концентрации, чтобы не допустить ни одной ошибки. Это просто невероятно! Он сейчас будет проходить прямо над нами,

– офицер эмоционально комментирует пролет Ми-8 на предельно низких высотах.

Сложный пролет вертолета: смотрите видео

"Армейская авиация постоянно работает с пехотой ради пехоты", – сказал военнослужащий Валерий, объясняя отличие от Воздушных сил.

К слову, Воздушные силы ВСУ второй раз за неделю атаковали командные пункты российской армии, в частности 8-й общевойсковой армии и 20-й мотострелковой дивизии.