Куди рухаються ворожі дрони, для яких областей є загроза удару та що відомо про атаку – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Читайте також Не могли повірити, – прикордонники показали нову українську зброю проти "Шахедів" і "Молній"
Де зараз фіксують "Шахеди"?
Ворожі БпЛА на півдні Харківщини – курс північно-західний. Ворожі БпЛА на кордоні Запорізької та Дніпропетровської областей – у напрямку Дніпра. Ворожі БпЛА північніше Харкова. Кілька ворожих БпЛА в напрямку Дніпра зі сходу, працює протиповітряна оборона.20:54, 11 лютого20:07, 11 лютого19:59, 11 лютого19:44, 11 лютого
Ворожі БпЛА на півдні Харківщини – курс північно-західний.
Ворожі БпЛА на кордоні Запорізької та Дніпропетровської областей – у напрямку Дніпра.
Ворожі БпЛА північніше Харкова.
Кілька ворожих БпЛА в напрямку Дніпра зі сходу, працює протиповітряна оборона.