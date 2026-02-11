Куди рухаються ворожі дрони, для яких областей є загроза удару та що відомо про атаку – читайте в матеріалі 24 Каналу.

Де зараз фіксують "Шахеди"?

20:54, 11 лютого

Ворожі БпЛА на півдні Харківщини – курс північно-західний.

20:07, 11 лютого

Ворожі БпЛА на кордоні Запорізької та Дніпропетровської областей – у напрямку Дніпра.

19:59, 11 лютого

Ворожі БпЛА північніше Харкова.

19:44, 11 лютого

Кілька ворожих БпЛА в напрямку Дніпра зі сходу, працює протиповітряна оборона.