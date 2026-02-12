Об этом сообщили в полиции Киева.
Какие последствия удара по Киеву?
Ночью 12 февраля российские войска прицельно били по Левому берегу столицы: в результате ударов повреждены авто и жилые дома.
По словам правоохранителей, в Дарницком районе столицы обломки вражеского БпЛА повредили фасад многоэтажки. В одной из квартир на последнем этаже взрывотехники также изъяли реактивный двигатель беспилотника.
По состоянию на 7:30 утра известно о двух пострадавших в результате обстрела Киева – мужчину и женщину.
В полиции отметили, что следственно-оперативные группы, патрульные полицейские и профильные службы продолжают работать на местах вражеских ударов, а ликвидация последствий воздушной атаки продолжается.
Последствия обстрела Киева / Фото: Нацполиция
Под атакой были и другие регионы
В ночь на 12 февраля российские беспилотники атаковали Одессу. Там были слышны взрывы, работала ПВО – под угрозой был центр города.
Впоследствии областная военная администрация сообщила, что в одном из районов Одессы поврежден объект инфраструктуры.
Взрывы также раздавались в Днепре, город находился под атакой баллистики.