Що сказав конгресмен про заяви Трампа щодо атаки на Росію?

У понеділок, 29 грудня, член Палати представників, республіканець від штату Небраска Дон Бейкон розкритикував Трампа за заяви щодо нібито атаки українських дронів на резиденцію Путіна. Він підкреслив, що очільник Кремля неодноразово брехав світові, тож адміністрації Білого дому варто з'ясувати усі факти.

Президент Трамп і його команда повинні спочатку з'ясувати факти, перш ніж брати на себе відповідальність. Путін – відомий безсоромний брехун,

– додав Бейкон.

Як Трамп відреагував на повідомлення Путіна?