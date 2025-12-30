Про це повідомило видання The Hill, пише 24 Канал.
Що сказав конгресмен про заяви Трампа щодо атаки на Росію?
У понеділок, 29 грудня, член Палати представників, республіканець від штату Небраска Дон Бейкон розкритикував Трампа за заяви щодо нібито атаки українських дронів на резиденцію Путіна. Він підкреслив, що очільник Кремля неодноразово брехав світові, тож адміністрації Білого дому варто з'ясувати усі факти.
Президент Трамп і його команда повинні спочатку з'ясувати факти, перш ніж брати на себе відповідальність. Путін – відомий безсоромний брехун,
– додав Бейкон.
Як Трамп відреагував на повідомлення Путіна?
Видання стверджує, що Трамп був "дуже розлючений" через повідомлення Росії про нібито атаку України на президентську резиденцію в Новгородській області.
Одне діло – бути агресивним. Інше діло – атакувати його будинок (Путіна – 24 Канал). Зараз не час для таких дій. … Я був дуже розлючений через це. Це делікатний період. Зараз не час для цього,
– сказав президент США.
Трамп наголосив, що наразі з'ясовується, чи є якісь докази здійснення цієї атаки Україною.
Трамп зазначив, що ця атака змінила підхід США у відносинах із Зеленським.
Під час розмови з Путіним Трамп сказав, що він навіть не міг уявити "таких божевільних дій", як атака дроном на державну резиденцію російського президента.