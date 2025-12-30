Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Георгия Тихого.

Интересно! Атака кажется невозможной: россияне развенчали фейк Лаврова об ударе по резиденции Путина

Что говорят в МИД Украины об атаке на Валдай?

Представитель МИД Георгий Тихий в соцсети Х (бывший твитер) выложил заголовок Reuters "Россия заявляет, что усилит переговорную позицию после атаки со стороны Киева".

Именно по этой причине россияне придумали фейковую информацию об атаке на резиденцию. Им нужно было лишь создать фальшивое (и достаточно небрежное) оправдание для того, чтобы Россия отклонила мирные усилия, которые недавно ускорились благодаря активной работе Украины и Соединенных Штатов,

– объяснил пресс-секретарь.

В украинском информационном пространстве единодушны: россияне придумали атаку для того, чтобы нажать на Трампа. И действительно, Дональд Трамп выдал ряд заявлений, мол, Путин сообщил ему об атаке и эта новость очень плохая.

По словам Трампа, такие удары могут сорвать установление мира в Украине и сейчас не время для них. И даже сказал, что остановил предоставление Украине "Томагавков", намекая, что специально ограничил возможности Киева.

Смотрите также Путин проверил реакцию на свое "убийство": что будут делать после "атаки" по резиденции диктатора

Служба внешней разведки заявила о российской операции

СВР заявила: Россия проводит информационную операцию для срыва достигнутых договоренностей между Зеленским и Трампом. Нет доказательств того, что атака действительно была.

Фейк с БпЛА – это нервная реакция Кремля на достигнутый по итогам переговоров президентов Украины и США в Мар-а-Лаго прогресс. В дальнейшем Россия будет использовать тему "атаки по Валдаю" для оправдания усиления своей переговорной позиции, будущих комбинированных атак по Украине на новогодние праздники и дискредитации украинского руководства,

– отметили там.

Добавим, что минобороны оккупанта все же скорректировало данные, указав якобы 91 дрон, о котором заявлял Лавров 29 декабря. До того украинские пользователи обратили внимание, что в сводке минобороны всех БпЛА, которые летели на Россию, было около 90. Лавров же сказал, что все 91 летели на резиденцию Путина.