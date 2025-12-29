Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российский телеграмм-канал SOTA, позиционирующий себя как оппозиционный и получивший статус "нежелательной организации" от генпрокуратуры России.

Смотрите также Меняется структура войны, – интервью с Сырским о целях на 2026 год и уникальных операциях ВСУ

Действительно ли резиденция Путина была под атакой?

Жители Валдая, где расположена резиденция Путина "Ужин", сообщили, что ночью 29 декабря не слышали работы ПВО, которая бы сбивала 91 беспилотник, о котором заявил глава МИД России Сергей Лавров.

При этом такая атака выглядит технически невозможной,

– говорят в ресурсе.

Карта особо защищенных зон / Фото SOTA

В телеграм-канале объяснили, что дроны, которые использует Украина, летят на малых высотах по практически прямой траектории. При запуске с северной границы Украины БпЛА обязательно пересекают особо защищенное воздушное пространство с объектами РВСН, ВКО, военной авиации, закрытых административных образованиях вроде Солнечного, Озерного и тому подобное.

"Долететь до резиденции "Ужин" дрон, пересекающий территорию этих объектов, может только чудом или при целенаправленном попустительстве военного командования", – резюмировали в SOTA.

Что в России говорят об атаке на резиденцию Путина?