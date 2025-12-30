Показовою є реакція Дональда Трампа на брехливі заяви Москви. Політолог Олег Саакян озвучив 24 Каналу думку, що Путін прорахувався.
До теми "Атака на резиденцію" Путіна у Валдаї: як реагує світ на чергову брехню Росії
Чому Путін зробив помилку?
Олег Саакян зазначив, що 20 пунктів неприйнятні для Росії. Але Трамп хоче, щоб вони його прийняли. Тому зараз Кремль намагається звинуватити Україну, однак робить це незграбно.
Невідомо, чи Трамп повірив Путіну. Однак усі знають, що американський лідер терпіти не може слабких людей. Якщо раніше Москва погрожувала, ставила цинічні вимоги, то тут вирішила викликати жалість "атакою" на резиденцію Путіна.
Після цього не було інших кроків. Ми бачимо продовження цієї істерики в Росії, але нічого не змінюється. Якби Трамп реально повірив Путіну, то був би дзвінок Україні, погрози. Він демонстрував би всю серйозність намірів,
– припустив політолог.
Путін виставив себе вкрай слабким, продовжує жалітися на дрони. Трамп чудово розуміє, що кремлівський диктатор зараз говорить про це не з сильної позиції. Крім того, Росія знецінює старання США у мирних переговорах, а це помилка.
Не думаю, що Трамп так легко готовий переглянути усі зусилля, усе, що вони робили, коли Путін знецінює це. На мою думку, це може мати для Путіна зворотний ефект. Вони могли прорахуватися,
– вважає Саакян.
Що відомо про "атаку на Валдай"?
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 29 грудня заявив, що вночі Україна нібито атакувала дронами державну резиденцію "Ужин" Путіна в Новгородській області. За його словами, було знищено 91 БпЛА. Він пригрозив ударом у відповідь. Також пообіцяв, що Росія змінить позицію в перемовинах. А Путін пожалівся Трампу, який буцімто був обурений.
Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому Росія бреше про це саме зараз. Він наголосив, що Україна не атакувала резиденцію Путіна. Український лідер заявив, що ця брехня Кремля спрямована на гальмування мирного процесу.
В МЗС України назвали мету міфічної "атаки на Валдай". Речник МЗС Георгій Тихий підкреслив, що Росія заявляє, що "посилить переговорну позицію після атаки з боку Києва", і саме через це росіяни вигадали цю фейкову інформацію. Це лише виправдання для того, щоб Кремль відхилив мирні зусилля.