Показовою є реакція Дональда Трампа на брехливі заяви Москви. Політолог Олег Саакян озвучив 24 Каналу думку, що Путін прорахувався.

До теми "Атака на резиденцію" Путіна у Валдаї: як реагує світ на чергову брехню Росії

Чому Путін зробив помилку?

Олег Саакян зазначив, що 20 пунктів неприйнятні для Росії. Але Трамп хоче, щоб вони його прийняли. Тому зараз Кремль намагається звинуватити Україну, однак робить це незграбно.

Невідомо, чи Трамп повірив Путіну. Однак усі знають, що американський лідер терпіти не може слабких людей. Якщо раніше Москва погрожувала, ставила цинічні вимоги, то тут вирішила викликати жалість "атакою" на резиденцію Путіна.

Після цього не було інших кроків. Ми бачимо продовження цієї істерики в Росії, але нічого не змінюється. Якби Трамп реально повірив Путіну, то був би дзвінок Україні, погрози. Він демонстрував би всю серйозність намірів,

– припустив політолог.

Путін виставив себе вкрай слабким, продовжує жалітися на дрони. Трамп чудово розуміє, що кремлівський диктатор зараз говорить про це не з сильної позиції. Крім того, Росія знецінює старання США у мирних переговорах, а це помилка.

Не думаю, що Трамп так легко готовий переглянути усі зусилля, усе, що вони робили, коли Путін знецінює це. На мою думку, це може мати для Путіна зворотний ефект. Вони могли прорахуватися,

– вважає Саакян.

Що відомо про "атаку на Валдай"?