Какие заявления о якобы атаке дронов сделал Песков?
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия расценивает якобы удар украинских беспилотников по президентской резиденции Путина на Валдае как "теракт, направленный против Путина и усилий Трампа".
Песков отметил, что Москва не намерена публично демонстрировать доказательства инцидента, поскольку, как утверждают в Кремле, атаку было отражено благодаря "четкой работе ПВО". Вопрос о возможных обломках он переадресовал в Минобороны России.
В то же время Киев отвергает обвинения России, подчеркивая отсутствие каких-либо доказательств причастности.
Песков сделал еще несколько заявлений, касающихся якобы атаки на резиденцию российского диктатора. Среди них:
- Москва намерена продолжать переговорный процесс по миру в Украине, впрочем делать это прежде всего через контакт с США.
- Кремль усилит свою переговорную позицию, однако о чем именно говорится, Песков не детализировал.
- Российские военные "знают как, чем и когда отвечать" на подобные "попытки ударов", а вопрос фактического места пребывания Путина обсуждаться не будет.
- Доверительный диалог между Трампом и Путиным якобы сохраняется, и даже удары по резиденции не способны его разрушить.
- Пресс-секретарь Кремля не смог объяснить как "атака Киева" повлияла на переговорный процесс. Впрочем, возражения Зеленского и западных медиа о причастности Украины к инциденту он назвал "бессмысленными".
Что известно о якобы атаке Украины на резиденцию Путина?
В ночь на 29 декабря якобы украинские беспилотники атаковали резиденцию Путина в Новгородской области.
Российская ПВО якобы сбила 91 дрон, однако никто не пострадал и ничего не повреждено.
Вероятно, речь идет о Валдае недалеко от села Длинные Бороды, потому что именно он расположен в Новгородской области. Официально резиденция называется домом отдыха "Ужин", ее начали возводить еще при Сталине.
Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что Россия распространяет ложь об атаке на резиденцию Путина и готовит возможные удары по Киеву. Речь, частности, о возможной подготовке обстрелов по правительственным и государственным учреждениям столицы.