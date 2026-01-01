Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Что говорят в ЦРУ об атаке на резиденцию Путина?

Согласно данным разведчиков, Украина не нападала на резиденцию Владимира Путина на Валдае. Зато атака была по военной цели в том же районе, что и загородная резиденция Путина, но не поблизости.

По крайней мере ее пытались поразить Силы обороны. Что интересно, Киев уже атаковал эту цель ранее.

Такую оценку событиям дало ЦРУ. То есть никакого Путина не пытались убить, как это подала российская пропаганда.

Обратите внимание! Это не официальное заявление, ведь ЦРУ отказалось комментировать. Такие данные для СМИ привел американский чиновник, ознакомленный с разведданными.

Ранее о том, что удар не подтверждается, заявили во Франции.

Трамп усомнился в заявлениях из России

Президент США репостнул статью The New York Times, где говорится, что Путин умышленно придумал всю эту историю. Российская пропаганда имеет целью дискредитировать переговорный процесс и выставить Россию жертвой.

Это резко контрастирует с предыдущими слова Трампа о том, что атака была. Тогда лидер Соединенных Штатов сослался на слова Путина в телефонном разговоре.