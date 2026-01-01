Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Що кажуть у ЦРУ про атаку на резиденцію Путіна?

Відповідно до даних розвідників, Україна не нападала на резиденцію Володимира Путіна на Валдаї. Натомість атака була по військовій цілі в тому ж районі, що й заміська резиденція Путіна, але не поблизу.

Принаймні її намагалися уразити Сили оборони. Що цікаво, Київ уже атакував цю ціль раніше.

Таку оцінку подіям дало ЦРУ. Тобто ніякого Путіна не намагалися вбити, як це подала російська пропаганда.

Зверніть увагу! Це не офіційна заява, адже ЦРУ відмовилося коментувати. Такі дані для ЗМІ навів американський посадовець, ознайомлений із розвідданими.

Раніше про те, що удар не підтверджується, заявили у Франції.

Трамп засумнівався у заявах з Росії

Президент США репостнув статтю The New York Times, де йдеться, що Путін зумисне вигадав усю цю історію. Російська пропаганда має на меті дискредитувати переговорний процес і виставити Росію жертвою.

Це різко контрастує із попередніми слова Трампа про те, що атака була. Тоді лідер Сполучених Штатів покликався на слова Путіна в телефонній розмові.