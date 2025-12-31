Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Группировку войск "Восток".

Что говорят военные о ситуации в Дачном?

Сейчас в полосе обороны 9 армейского корпуса продолжается уверенное удержание населенного пункта Дачное.

В Группировке войск "Восток" отмечают, что подразделения 46 отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины держат рубежи и ежедневно срывают все попытки российских оккупантов продвинуться вперед.

Украинские военные подняли флаг в Дачном на Днепропетровщине: видео Группировки войск "Восток"