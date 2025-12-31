Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Угрупування військ "Схід".

Що кажуть військові про ситуацію в Дачному?

Наразі у смузі оборони 9 армійського корпусу триває впевнене утримання населеного пункту Дачне.

В Угрупуванні військ "Схід" зазначають, що підрозділи 46 окремої аеромобільної бригади Десантно-штурмових військ ЗС України тримають рубежі та щоденно зривають усі спроби російських окупантів просунутися вперед.

Українські військові підняли прапор у Дачному на Дніпропетровщині: відео Угрупування військ "Схід"