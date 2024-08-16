На засідання від 16 серпня Кабмін ухвалив розпорядження про звільнення Горбачова Сергія з посади освітнього омбудсмена. Зазначається, що рішення пов'язане із закінченням строку трудового договору.

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Немає жодної "зради"

Раніше Горбачов пояснив, що його звільненення не пов'язане із претензіями до нього. Просто 14 серпня сплив 5-річний термін каденції Горбачова на посаді, яку він обіймав з 2019.

Освітній омбудсмен призначається в Україні на термін 5 років без права повторного призначення.

Нагадаємо, що у Менській гімназії на Чернігівщини встановили дрес-код. За словами директорки закладу, рекомендації щодо зовнішнього вигляду були завжди, проте відбулось певне посилення.

Горбачов визнав подібні вимоги щодо дрес-коду незаконними. Він наголосив, що учні мають право самовиражатися саме через одяг.