В Офисе образовательного омбудсмена Украины ответили на многочисленные вопросы родителей по распределению учеников, поскольку продолжается прием в первые классы. Ведь с 1 сентября 2024 года должна вступить в силу норма части 2 статьи 12 Закона Украины “О полном общем среднем образовании".

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Какие вопросы требуют решения

В Офисе образовательного омбудсмена говорят, что действующие 2 – 4 классы НУШ не надо переформатировать. Формировать эти классы может более 24 учеников. Однако это правило не касается первых классов, в которые сейчас идет набор.

Также добавляют, что во время военного положения трудно воплотить в жизнь вышеупомянутую норму. Поэтому Сергей Горбачев обратил внимание на необходимость разъяснения таких вопросов:

В первых классах очно не может учиться более 24 учеников, а дистанционно – может. А как быть, если ученики учатся в рамках смешанного формата?

Как делить на группы школьников первых классов, если их всего 24, а не 27, как отмечали в МОН?

Формула распределения образовательной субвенции не учитывает вышеупомянутые изменения.

Уменьшение наполняемости первых классов может потребовать дополнительного финансирования.

В сельской местности может возникнуть проблема, если максимальное количество первоклассников – 27 детей, а открыть два класса с условным количеством 14 и 13 человек община финансовой способности нет.

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