Реконструкцию заведения официально утвердили на Международной конференции по восстановлению Украины URC2024. На это Бельгия выделяет 4,8 миллиона евро в рамках меморандума о сотрудничестве с МОН.
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На Киевщине появится "школа будущего"
В Минобразования Украины отмечают, что этот проект – не просто ремонт, а полное обновление пространства школы.
В частности, планируют воплотить в жизнь в рамках проекта:
- открытый внутренний двор для обучения и отдыха на свежем воздухе;
- живую и комфортную входную зону для учеников, родителей и гостей;
- коридоры с подоконниками-столами и амфитеатрами для обучения;
- больший актовый зал для мероприятий и собраний;
- общественную площадь у входа – место для общения всей местной общины.
Международное партнерство также предусматривает обмен опытом между учреждениями двух стран, развитие государственно-частного партнерства и программы переквалификации.
Как будет выглядеть обновленная школа на Киевщине / МОН
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Федоров представил концепцию трансформации школ
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