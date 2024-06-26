На печать учебных книг правительство США выделило $8,3 миллиона. В МОН отмечают, что эта помощь – чрезвычайно важный вклад для украинской системы образования, в частности в условиях российской агрессии.

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США профинансируют печать учебников для украинских школьников

Глава ведомства Оксен Лисовой говорит: именно благодаря этой поддержке мы сделаем все возможное, чтобы младшие школьники получили учебники вовремя. Даже несмотря на сложные условия работы полиграфической отрасли и значительное ее разрушение врагом.

Эта поддержка от USAID и всего народа США – больше, чем просто книги. Это очередное проявление солидарности с нашим государством, которое продолжает борьбу со злом. Враг последовательно пытается уничтожить нашу культуру, забрать доступ к образованию и искалечить детство. Но не сможет, потому что в этой битве мы не одни,

– отметил чиновник.

Ожидается, что все учебники для 1 – 2 классов удастся напечатать уже к началу нового учебного года.

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Закупка учебников будет происходить по конкурентной и прозрачной процедуре: финансирование на печать направят тем украинским издательствам, которые победили в конкурсе, – получили гриф МОН и набрали от 10 000 голосов по результатам выбора школ.

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