На друк навчальних книжок уряд США виділив $8,3 мільйона. У МОН зазначають, що ця допомога – надзвичайно важливий внесок для української системи освіти, зокрема в умовах російської агресії.

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США профінансують друк підручників для українських школярів

Очільник відомства Оксен Лісовий каже: саме завдяки цій підтримці ми зробимо все можливе, щоб наймолодші школярі отримали підручники вчасно. Навіть попри складні умови роботи поліграфічної галузі та значне її руйнування ворогом.

Ця підтримка від USAID та всього народу США – більше, ніж просто книжки. Це черговий вияв солідарності з нашою державою, яка продовжує боротьбу зі злом. Ворог послідовно намагається знищити нашу культуру, забрати доступ до освіти і скалічити дитинство. Але не зможе, бо в цій битві ми не самі,

– зазначив посадовець.

Очікують, що усі підручники для 1 – 2 класів вдасться надрукувати вже до початку нового навчального року.

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Закупівля підручників відбуватиметься за конкурентною і прозорою процедурою: фінансування на друк спрямують тим українським видавництвам, які перемогли в конкурсі, – отримали гриф МОН та набрали від 10 000 голосів за результатами вибору шкіл.

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