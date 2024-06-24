У МОН зазначають: аби навчання в аспірантурі не перетворилося на корупційний інструмент уникнення мобілізації, цьогоріч скасували вступ на денну форму навчання за контрактом. Також відкоригували правила щодо поновлення навчання в аспірантурі.

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Яких змін зазнали правила вступу в аспірантуру у 2024 році

Вступ в аспірантуру цьогоріч здійснюватиметься виключно за державним замовленням.

При цьому бюджетних місць стане вдвічі більше, щоб дати можливість всім, хто дійсно бажає здобути ступінь доктора філософії (а не просто уникнути мобілізації через аспірантуру), це зробити з повною підтримкою від держави. Вступ на навчання в аспірантурі за контрактом цього року буде можливий лише на заочній та вечірній формах,

– повідомили у МОН.

І уточнили: до 2022 року до аспірантури щороку вступало 7 – 8 тисяч осіб.

У 2024-му на тест для вступу в магістратуру та аспірантуру записалося понад 246 тисяч осіб. З них 91 561 особа – чоловіки віком 25 – 60 років, у яких вже є ступінь магістра чи спеціаліста. Така кількість чітко вказує, що бажання вступити в аспірантуру не вмотивоване бажанням здійснювати дослідження чи вступати на шлях наукової, чи викладацької кар'єри, а швидше іншими чинниками,

– кажуть у відомстві.

І додають: крім того, існує низка схем, які незаконно пропонують забезпечити потенційним аспірантам вступ на денну форму за контракт для уникнення мобілізації.

Зміни оновлюють відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії / доктора мистецтва у 2024 році. Також зміни діють на основі Спеціального Наказу МОН, який ухвалили, зважаючи на спеціальні повноваження, надані законом "Про освіту” на період воєнного стану.

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Що мають знати вступники

Так, відповідно до Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти у 2024 році:

Зберігають ЄВІ (єдиний вступний іспит) для всіх вступників в аспірантуру, але змінюють вагу його компонентів під час розрахунку конкурсного балу. Тому всі хто, зареєструвався на ЄВІ у 2024 році, складають його. Допуском до вступних іспитів у всіх ЗВО і наукових установах встановлюють оцінка ЄВІ в частині ТЗНК на рівні 160 балів. Щодо ЄВІ (частина – іноземна мова), оцінку вступника можуть не враховувати в конкурсному балі при вступі в аспірантуру. Це вирішуватиметься на розсуд закладу або установи, який може врахувати іспит з іноземної мови, або встановити власний іспит. Натомість оцінка, отримана в результаті складання ЄВІ (частина – іноземна мова), залишається обов'язковою для вступу на магістерські програми.

В частині Спеціального Наказу МОН передбачені такі нововведення:

Вступ на аспірантуру у 2024 році можливий лише на денну форму навчання за державним замовленням. Тобто неможливий вступ до аспірантури на денну форму навчання за контрактом. Збільшується кількість бюджетних місць із традиційних 3200 до 7000. Таким чином кількість реальних аспірантів, які дійсно бажають здійснювати наукову роботу і розвиватися в аспірантурі, забезпечать. Саме ЗВО і наукові установи, після первинного складання ЄВІ усіма охочим, своїми вступними випробуваннями обиратимуть найталановитіших вступників. За контрактом залишається заочна, а також вечірня форми (остання – як за державним замовленням, так і за контрактом). Що важливо, вечірня та заочна форми навчання не передбачають відстрочки від мобілізації. Переведення з інших форм навчання на денну форму навчання буде недоступним. Поновлення навчання на денній формі дозволять лише особам, які не є військовозобов'язаними, а також іншим категоріям, яким законно дозволили переривати навчання (вагітність, військова служба, медики тощо).

Спеціальний Наказ виданий на базі особливих повноважень МОН на період дії воєнного стану.

У МОН при цьому наголошують, що освіта – це не засіб ухилення від конституційного обов'язку. Навчання в аспірантурі є відповідальним процесом, що має на меті поглиблювати дослідницькі здобутки та розвивати науковий пласт української освіти в цілому.