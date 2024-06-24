Також цьогоріч запрацювало правило послідовності здобуття вищої освіти. Право на відстрочку матимуть лише ті студенти, які послідовно здобувають ступені освіти, до прикладу, після бакалаврату вперше вступають на магістратуру.

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На Волині придумали новий спосіб боротьби з ухилянтами

У МОН раніше зазначали, що в Україні є чимало студентів "старшого віку", які можуть прикриватися здобуттям освіти, аби не йти у ЗСУ. Обговорюють цю ситуацію і у регіонах.

Так, на Волині під час чергового засідання Ради оборони області обговорили питання вступу військовозобов'язаних у заклади вищої освіти, які так хочуть отримати відстрочку від мобілізації.

Ректори ЗВО окреслили статистику щодо кількості студентів, які наразі навчаються в університетах. Окрім цього, запевнили, що є чітка домовленість з обласним ТЦК та СП, що надаватимуть списки відрахованих осіб, які не виконали умови для зарахування.

За результатами засідання Ради оборони області доручив керівникам відповідних силових структур тримати це на контролі та унеможливити ухиляння від мобілізації за допомогою навчання у вишах,

– повідомив начальник ОВА Юрій Погуляйко.

У Волинській ОДА зазначають, що мобілізація є одним із найскладніших та водночас найважливіших завдань, над якими працюють в нашій країні. Захисники й захисниці на фронті потребують підсилення та перепочинку, тож необхідно виконувати завдання, поставлені Генеральним штабом.