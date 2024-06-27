Реконструкцію закладу офіційно затвердили на Міжнародній конференції з відновлення України URC2024. На це Бельгія виділяє 4,8 мільйона євро у межах меморандуму про співпрацю з МОН.

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На Київщині з'явиться "школа майбутнього"

У Міносвіти України наголошують, що цей проєкт – не просто ремонт, а повне оновлення простору школи.

Зокрема, планують втілили у життя у межах проєкту:

відкрите внутрішнє подвір'я для навчання та відпочинку на свіжому повітрі;

живу та комфортну вхідну зону для учнів, батьків і гостей;

коридори з підвіконнями-столами та амфітеатрами для навчання;

більший актовий зал для заходів і зібрань;

громадську площу біля входу – місце для спілкування всієї місцевої громади.

Міжнародне партнерство також передбачає обмін досвідом між закладами двох країн, розвиток державно-приватного партнерства та програми перекваліфікації.



Як вигляд матиме оновлена школа на Київщині / МОН

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