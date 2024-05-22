Відповідну концепцію вже презентували. Віцепрем'єр Михайло Федоров розповів деталі змін.
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Як змінять школи в Україні
Федоров зазначив: оновити треба не тільки зміст та сенс освіти, а й самі приміщення шкіл. Учні там проводять значну частину свого часу, саме тому важливі умови, у яких вони навчаються й формуються як особистості.
Простір впливає на мислення. Сьогодні більшість шкіл в Україні побудовано за п'ятьма типовими радянськими проєктами. Зазвичай, це старі радянські приміщення. Саме тому разом з партнерами та за кошти донорів вирішили розробити концепції трансформацій таких типових шкіл,
– розповів посадовець.
Типова українська школа після трансформації може мати такий вигляд:
Який вигляд матиме нова типова школа / фото з телеграм-каналу Михайла Федорова
У межах пілоту планують за такими проєктами відбудувати 5 шкіл, які пошкоджені через війну і вже потребують ремонту. Федоров уточнив, що у цих закладах освіти зміниться після реалізації проєкту:
- буде безбар'єрність незалежно від мобільності учнів чи викладачів;
- школярі та вчителі зможуть малювати на стінах коридорів, змінювати освітлення, температуру в класі та переставляти меблі під свої потреби;
- діти зможуть подрімати в комфортних зонах усамітнення, створювати власні проєкти, вирощувати рослини на подвір’ї чи збирати роботів у майстернях;
- безпека – якісні заокруглені укриття без темних закутків.
Порахували, що трансформація коштує на 30% дешевше, ніж нове будівництво. Далі пілотні школи стануть прикладом для повоєнної відбудови. Я вважаю, що школи не мають нагадувати приміщення лікарні. Вони мають бути схожими на маленький офіс Google чи Netflix, на місце, де народжуються проривні ідеї та мрії,
– зазначає Федоров.
Він також додав, що реформа освіти триває на повну. Вже реанімували реформу НУШ, упроваджують нові технології, трансформують профтехи, запускають реформу фінансування вищої освіти та виводять учнів у безпечний режим офлайн-навчання.
- Раніше ми інформували про те, що З 2027 року випускники 9 класів НУШ першими перейдуть у профільну школу. Розпочнеться період впровадження реформи профільної освіти за двома спрямуваннями: академічним та професійним. Деталі читайте за посиланням.