Законопроєкт №11092 в цілому підтримали 297 нардепів. Мета документа – розвиток початкової загальновійськової підготовки як основи підготовки громадян України до національного спротиву.

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Учні та студенти в Україні проходитимуть загальновійськову підготовку

Проходження початкової загальновійськової підготовки передбачили на третьому рівні повної загальної середньої освіти. Її проводитимуть у школах, училищах, коледжах, вишах та інших закладах освіти шляхом викладання навчального предмета "Захист України" та здійснення заходів, спрямованих на військово-патріотичне виховання.

Підготовка громадян до військової служби включатиме національне і громадянське виховання, фізичну підготовку, вивчення державної мови тощо.

Програми з навчального предмета "Захист України" розроблятиме та затверджуватиме Міністерство освіти і науки за погодженням з Міністерством оборони.

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Зазначимо, що предмет "Захист України" трансформують в один урок на місяць, але він триватиме весь день.

Нова освітня програма передбачає на цю дисципліну півтори години на тиждень, але їх викладатимуть один раз на місяць, тобто 6 годин, протягом усього навчального дня.