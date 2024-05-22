Законопроект №11092 в целом поддержали 297 нардепов. Цель документа – развитие начальной общевойсковой подготовки как основы подготовки граждан Украины к национальному сопротивлению.

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Ученики и студенты в Украине будут проходить общевойсковую подготовку

Прохождение начальной общевойсковой подготовки предусмотрели на третьем уровне полного общего среднего образования. Ее будут проводить в школах, училищах, колледжах, вузах и других учебных заведениях путем преподавания учебного предмета "Защита Украины" и осуществления мероприятий, направленных на военно-патриотическое воспитание.

Подготовка граждан к военной службе будет включать национальное и гражданское воспитание, физическую подготовку, изучение государственного языка и тому подобное.

Программы по учебному предмету "Защита Украины" будет разрабатывать и утверждать Министерство образования и науки по согласованию с Министерством обороны.

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Отметим, что предмет "Защита Украины" трансформируют в один урок в месяц, но он будет длиться весь день.

Новая образовательная программа предусматривает на эту дисциплину полтора часа в неделю, но их будут преподавать один раз в месяц, то есть 6 часов, в течение всего учебного дня.