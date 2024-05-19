24 Канал у матеріалі пояснив, що згідно з новим законом про мобілізацію, не всі студенти мають право на відстрочку. Окрім того, вони мають пройти базову військову підготовку, яка триває 3 місяці.

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Що відомо про зміни для студентів

Не підпадають під мобілізацію та мають відстрочку студенти закладів освіти, які здобувають освіту вищого рівня, ніж раніше здобутий.

Тобто якщо громадянин з освітою бакалавра вступає на магістратуру – він не підпадає під мобілізацію, проте якщо вирішить ще раз здобути такий же рівень освіти, як уже здобув (наприклад, вступив ще раз до магістратури), права на відстрочку у нього не буде,

– передбачає новий закон.

Окрім того, студенти тепер будуть змушені пройти базову військову підготовку. Вона має розпочатись з 1 вересня 2025 року.

Базова військова підготовка та базова військова служба для призовників буде замість строкової. ЇЇ можна буде пройти у:

вищих військових навчальних закладах,

військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти,

навчальних частинах центрах Збройних Сил України.

Мета підготовки – здобуття базових навичок та військово-облікової спеціальності, необхідних для захисту України. До її проведення залучатимуть громадські організації та об'єднання, зокрема ветеранські.

Базова військова підготовка буде включена у навчальні плани вишів, незалежно від форм власності. Її повинні пройти усі призовники, визнані придатними до служби, до 24 років. Час проходження призовники обиратимуть самостійно. Для жінок ця підготовка є добровільною,

– визначає новий закон про мобілізацію.

Щодо термінів, то:

у мирний час підготовка триватиме 5 місяців, тобто 3 місяці загальновійськової підготовки та ще 2 – фахової;

під час дії воєнного стану – 1 місяць загальновійськової підготовки та сумарна її тривалість 3 місяці.

Хто матиме відстрочку від підготовки

Відстрочку від проходження базової військової підготовки зможуть мати:

громадяни, визнані тимчасово непридатними до служби за станом здоров'я;

студенти закладів загальної середньої освіти III ступеня, професійної/професійно-технічної освіти, фахової передвищої та/або вищої освіти, закладів середньої та вищої духовної освіти за денною або дуальною формою навчання, інтерни та аспіранти;

громадяни, які уже обрали рік проходження підготовки;

ті, хто має право на звільнення від служби з поважних причин.

Від проходження БВП також звільняють особи, які:

визнані непридатними до служби,

хто до отримання українського громадянства проходив військову службу в іншій державі.

Ба більше, ті чоловіки, які до 60 років, не пройшли базову військову підготовку не зможуть отримати державні посади. Виняток – якщо вони були непридатні до служби за станом здоров'я. Однак проходити службу не потрібно прокурорам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

Також закон передбачає введення звання військового рекрута – особи, яка проходить випробування при прийнятті на військову службу за контрактом до закінчення випробування, проходить базову військову службу або призвана на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період протягом строку підготовки у навчальних центрах.

Ба більше, тепер медичні установи під час скерування на базову військову підготовку мають повідомляти ТЦК протягом 3 днів про призовників віком від 18 до 25 років, які проходять лікування у стаціонарі.

ТЦК та СП перевірятиме підстави щодо надання відстрочки, а також оформлятиме її. Також її можна оформити з допомогою Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів на підставі даних, отриманих з інших державних реєстрів, який має запрацювати на початку червня.