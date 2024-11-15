Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на НУШ. Что изменилось в новом профессиональном стандарте и для чего он нужен, рассказали Наталья Софий, директор Украинского института развития образования, и Игорь Балуба, главный специалист Департамента высшего образования МОН, которые входили в состав рабочей группы, разрабатывавшей документ.
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Что содержит новый профессиональный стандарт учителя
Документ разработали на замену стандарта по профессиям:
- "Учитель начальных классов учреждения общего среднего образования";
- "Учитель заведения общего среднего образования";
- "Учитель по начальному образованию (с дипломом младшего специалиста)".
О каких основных изменениях нужно знать педагогам
Первый профессиональный стандарт учителя в Украине появился еще на старте реализации реформы НУШ для учителей начальных классов, которые только начинали ее апробировать Это было нужно для того, чтобы прежде всего определить основные трудовые функции и компетентности, которыми должны обладать педагоги.
Впоследствии – с переходом реформы НУШ в среднее звено – к стандарту также добавили часть "Учитель заведения общего среднего образования".
Изучая опыты других стран, мы видели, что в большинстве пользуются только одним общим профессиональным стандартом для всех учителей,
– рассказывает Игорь Балуба.
Основной же причиной пересмотра профессионального стандарта учителя и появления его новой редакции стали изменения в законодательстве, в частности в "Порядке разработки, введения в действие и пересмотра профессиональных стандартов". Там появились новые компоненты, которые должны быть в профессиональных стандартах, например определены профессиональные квалификации, добавляет Наталья Софий.
- Первое изменение в новом документе – появление профессиональных квалификаций
Это стандартизированная совокупность полученных компетентностей, что позволяет выполнять определенную профессиональную деятельность и является условием для трудоустройства. В новом профессиональном стандарте определили три профессиональные квалификации, которые увидповіднили согласно Национальной рамкой квалификаций:
- учитель-профессиональный младший бакалавр;
- учитель-бакалавр;
- учитель-магистр.
Каждая из этих профессиональных квалификаций уточняется полученной специальностью, предметной специальности, специализацией или интегрированным курсом.
По словам Игоря Балубы, появление в стандарте профессиональных квалификаций должно помочь избежать разногласий и несоответствий между описаниями квалификационных уровней образования, из-за которых иногда возникали трудности при трудоустройстве выпускников педагогических специальностей.
Определенными в стандарте профессиональными квалификациями можно пользоваться и при проведении аттестации или сертификации. Ведь, например, процесс аттестации подтверждает ту или иную квалификацию, а требования к ней как раз таки прописаны в профессиональном стандарте,
– добавляет Наталья Софий.
- Оптимизация количества компетентностей, которые необходимы для работы учителя
В целом трудовые функции, которые должны выполнять учителя на своих должностях, остались в новом стандарте неизменными. В частности, это:
- обучение соискателей образования предметов (интегрированных курсов);
- партнерское взаимодействие с участниками образовательного процесса;
- участие в организации безопасной и здоровой образовательной среды;
- производство образовательного процесса;
- непрерывное профессиональное развитие.
Чтобы обеспечить выполнение этих функций, педагоги должны обладать соответствующими компетентностями. Однако, по словам Натальи Софий, с пандемией COVID-19 и началом полномасштабного вторжения изменились требования к обучению и умениям самих учителей. Это потребовало пересмотра списка компетентностей, их актуализации, конкретизации и оптимизации.
Если предыдущие профессиональные стандарты насчитывали 15 компетентностей, то теперь их сократили до 12, а саму структуру описания компетентностей согласовали со структурой дескрипторов Национальной рамки квалификаций. Этого требовали новые нормативно-правовые акты. Поэтому среди компетентностей, которыми сейчас должны обладать учителя:
- языково-коммуникативная, например, способность обеспечивать соискателям образования обучение на государственном языке, учитывать особенности языковой среды в учебном заведении с языком коренного народа или национального меньшинства и т.д;
- предметно-методическая, в частности, способность моделировать содержание образования в соответствии с обязательными результатами обучения соискателей образования, осуществлять интегрированное обучение, подбирать и использовать современные и эффективные методики и технологии обучения и т.д;
- информационно-цифровая, которая предусматривает умение ориентироваться в информационном пространстве, критически оценивать информацию, эффективно использовать имеющиеся и создавать новые цифровые ресурсы;
- психологическая, в рамках которой учителя должны учитывать во время работы возрастные и индивидуальные особенности соискателей образования, их психоэмоциональное состояние;
- эмоционально-этическая – об осознании личных чувств, эмоций, потребностей и эмоциональных состояний других участников образовательного процесса;
- компетентность педагогического партнерства как среди коллег, так и с родителями и учениками;
- инклюзивная компетентность – для формирования инклюзивной образовательной среды;
- здоровьесберегающая компетентность – об организации безопасной образовательной среды;
- прогностическая компетентность – способность прогнозировать результаты образовательного процесса, планировать;
- организационная компетентность, как организация различных видов и форм учебной и познавательной деятельности;
- оценочно-аналитическая компетентность – об оценивании и анализе результатов обучения учащихся;
- способность к обучению в течение жизни.
Более подробное описание компетентностей вы можете найти непосредственно в тексте профессионального стандарта.
Ранее, например, компетентности делились на общие и профессиональные. Но когда мы еще раз проанализировали их, то увидели, что общие компетентности – например умение критически мыслить, гражданская компетентность – проходят сквозной через целый ряд профессиональных компетентностей, то есть дублируются. Поэтому решили убрать блок общих компетентностей и оставить только профессиональные, оптимизировав их,
– говорит Софий.
В то же время, если в предыдущих стандартах компетентность транслировалась через знания, умения и навыки, то в новом документе к ней добавили еще два дополнительных компонента – коммуникация (насколько учителя компетентно взаимодействуют со всеми участниками образовательного процесса) и ответственность и автономия (насколько самостоятельно учителя могут выполнять свои функции).
- 3. Профессиональный стандарт определяет траектории получения профессиональных квалификаций.
Например, учитель-специалист младшего бакалавра может получить / подтвердить / признать профессиональную квалификацию:
- в квалификационных центрах [создание таких центров запланировано – ред.] – там будут присваивать профессиональные квалификации на основе неформального и информального обучения (самообразования).
Если ваши знания и компетентности будут отвечать требованиям профессионального стандарта и вы пройдете соответствующее оценивание, квалификационный центр может выдать сертификат о присвоении профессиональной квалификации, который и будет основанием для трудоустройства;
- в учреждениях высшего, профессионального предвысшего, последипломного образования через получение профессионального предвысшего образования по образовательно-профессиональной программе педагогической специальности или другой (не педагогической) специальности, если присвоение профессиональной квалификации предусмотрено программой.
То есть вы можете пойти в университет и получить там соответствующий диплом по педагогической специальности. Или же, если вы имеете документ о получении соответствующего уровня высшего или профессионального предвысшего образования, но непедагогической специальности, то можно будет прийти в квалификационный центр, где ваши знания оценят, и тогда решат, действительно ли ваша квалификация соответствует всем требованиям и сможете ли вы работать в школе,
– объясняет Балуба.
Он акцентирует, что такие квалификационные центры уже работают для многих рабочих профессий. Так, получить профессиональную квалификацию без необходимости обучения в учебных заведениях в Украине могут слесари-ремонтники, машинисты крана металлургического производства, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования, токари и тому подобное. Однако квалификационных центров именно в сфере образования пока нет, поэтому их создание, по словам чиновника, еще в перспективе.
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Где можно использовать профессиональный стандарт учителя
- Инструмент для самооценки учителей и вектор профессионального развития.
Профессиональный стандарт для педагогов является своеобразным индикатором для анализа собственной деятельности, ведь ознакомившись со всеми компетентностями, умениями и навыками, необходимыми для этой профессии, можно понять, на каком уровне вы находитесь и куда двигаться дальше, советует Наталья Софий.
Кстати, на сайте УИРО появился сборник с различными инструментами самооценки профессиональной деятельности для учителей, которые создавали на основе этого стандарта. С их помощью можно будет оценить свои сильные стороны и определить, что еще стоит усовершенствовать.
Также, соответствии с профессиональным стандартом и его требованиями, педагоги могут выбирать вектор своего профессионального развития, его формы и тематику, говорит Игорь Балуба. Ведь в стандарте подробно описано, какие трудовые функции имеют учителя, что нужно делать, знать, уметь. И уже на основе этого педагоги могут более конкретно подходить к своему профессиональному развитию и выбирать актуальные и необходимые программы повышения квалификации.
Сами же институты, которые предлагают такие услуги, также могут разрабатывать программы профессионального развития педагогических работников, опираясь на требования стандарта.
- Помощь руководителям учебных заведений
Принимая на работу новых педагогических работников, профессиональный стандарт помогает руководителям понять, какие именно работники им нужны, какие трудовые функции они должны выполнять и какими компетентностями должны обладать, говорит Игорь Балуба.
Также стандарт можно использовать как дорожную карту для обсуждения с работниками путей их дальнейшего профессионального развития, разработки должностных инструкций к соответствующим должностям, добавляет он.
Кроме этого, профессиональный стандарт можно использовать во время аттестации и сертификации, строя требования к задачам на основе тех компетентностей, которые указаны в документе, добавляет Софий.
- Пользоваться профессиональным стандартом учителя могут и высшие учебные заведения, которые готовят будущих педагогов, а именно для разработки образовательных программ подготовки специалистов по специальностям отрасли знаний "Образование / Педагогика". Все для того, чтобы развивать актуальные компетентности у будущих учителей.
Эксперты говорят: хотят, чтобы профессиональный стандарт был не просто документом на сайте МОН, а прикладным инструментом, который помогал бы учительству становиться компетентными, получать высший уровень профессиональной квалификации, анализировать свою педагогическую деятельность, а администрации учебных заведений – координировать, мониторить работу учителей и формировать траектории их профессионального развития.