Об этом информирует 24 Канал з ссылкой на Министерство образования и науки Украины. Какие изменения произошли, читайте дальше.

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Так, документ предусматривает следующие изменения:

Урегулировали вопрос присвоения педагогических званий и квалификационных категорий учителям, которые не имеют высшего образования.

Определили, что за педагогами, которые переходят на работу в другие учебные заведения на те же должности или прерывают свою работу, сохраняют педагогические звания и квалификационные категории до следующей аттестации.

Усовершенствовали порядок создания аттестационных комиссий и определили перечень субъектов, которые их могут создавать. В частности, предусмотрели возможность создания аттестационных комиссий частными учебными заведениями и/или их учредителями.

Урегулировали присвоение педагогических званий "старший преподаватель", "старший учитель" и "старший воспитатель". Их присваивают педагогам, которым по результатам предыдущей аттестации присвоена (подтверждена) квалификационная категория не ниже "специалист второй категории" (или установлен соответствующий тарифный разряд) и стаж работы которых более 3 лет.

Также нормировали присвоение таких педагогических званий: "преподаватель-методист", "учитель-методист", "воспитатель-методист", "педагог-организатор-методист", "практический психолог – методист", "руководитель кружка – методист", "старший вожатый – методист". Их присваивают педагогам, которые работают на соответствующих должностях и которые по результатам предыдущей аттестации имеют квалификационную категорию не ниже чем "специалист высшей категории" (или установлен соответствующий тарифный разряд), высшее образование и стаж работы более 5 лет.

Не только прохождение курсов профессионального развития, но и получение образования в учреждении высшего, профессионального предвысшего образования следующие 5 лет будут засчитывать как повышение квалификации.

Урегулировали вопрос аттестации педагогических работников, которые имеют нагрузку по нескольким учебным предметам.

Отныне в случае преподавания нескольких учебных предметов педагоги самостоятельно выбирают последовательность повышения квалификации в пределах общего объема повышения квалификации (150 часов или 30 кредитов ЕКТС).

Определили, что аттестационные комиссии I уровня можно создавать в учебных заведениях и обособленных структурных подразделениях, в которых есть не менее 15 педагогических работников.