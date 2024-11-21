24 Канал пише, посилаючись на ресурс Освіта UA, що у 2025 році вступ для здобуття ступеня магістра для більшості вступників відбудеться на підставі результатів єдиного вступного іспиту (ЄВІ) та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ).

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Як відбуватиметься вступ у магістратуру у 2025 році

З 2023 року всі вступники до магістратури на основі ступеня бакалавра мають скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ).

Вступне випробування передбачає оцінювання рівня підготовленості вступника з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської за вибором учасника) та загальної навчальної компетентності у тестовій формі.

Завдання тесту укладаються відповідно до програм, затверджених Міністерством освіти і науки України.

Вступне випробування проводиться Українським центром оцінювання якості освіти відповідно до законодавства.

Для вступу на спеціальності дев’яти галузей знань також потрібно буде додатково пройти єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).

Воно передбачене для тих, хто планує навчатися на спеціальностях таких галузей знань:

"Соціальні та поведінкові науки",

"Журналістика",

"Управління та адміністрування",

"Право",

"Публічне управління та адміністрування",

"Міжнародні відносини",

"Освіта / Педагогіка" (окрім "Фізичної культури та спорту"),

"Інформаційні технології",

"Сфера обслуговування".

Вступники на галузі знань "Журналістика", "Публічне управління та адміністрування" та "Сфера обслуговування" можуть обрати один з восьми предметів на вибір.

Інші вступники в магістратуру мають скласти предметні тести відповідно до обраної спеціальності.

Усі завдання предметних тестів ЄФВВ будуть відповідати програмам, затвердженим Міністерством освіти і науки України.