24 Канал пишет, ссылаясь на ресурс Освіта UA, что в 2025 году поступление для получения степени магистра для большинства абитуриентов состоится на основании результатов единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ).

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Как будет происходить поступление в магистратуру в 2025 году

С 2023 года все поступающие в магистратуру на основе степени бакалавра должны сдать единый вступительный экзамен (ЕВЭ).

Вступительное испытание предусматривает оценивание уровня подготовленности абитуриента по иностранному языку (английского, немецкого, французского, испанского по выбору участника) и общей учебной компетентности в тестовой форме.

Задания теста составляются в соответствии с программами, утвержденных Министерством образования и науки Украины.

Вступительное испытание проводится Украинским центром оценивания качества образования в соответствии с законодательством.

Для поступления на специальности девяти отраслей знаний также нужно будет дополнительно пройти единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ).

Оно предусмотрено для тех, кто планирует учиться на специальностях таких отраслям знаний:

"Социальные и поведенческие науки",

"Журналистика",

"Управление и администрирование",

"Право",

"Публичное управление и администрирование",

"Международные отношения",

"Образование / Педагогика" (кроме "Физической культуры и спорта"),

"Информационные технологии",

"Сфера обслуживания".

Поступающие на области знаний "Журналистика", "Публичное управление и администрирование" и "Сфера обслуживания" могут выбрать один из восьми предметов на выбор.

Другие поступающие в магистратуру должны сдать предметные тесты в соответствии с выбранной специальностью.

Все задания предметных тестов ЕПВИ будут соответствовать программам, утвержденным Министерством образования и науки Украины.