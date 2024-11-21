24 Канал пишет, ссылаясь на ресурс Освіта UA, что в 2025 году поступление для получения степени магистра для большинства абитуриентов состоится на основании результатов единого вступительного экзамена (ЕВЭ) и единого профессионального вступительного испытания (ЕПВИ).
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Как будет происходить поступление в магистратуру в 2025 году
С 2023 года все поступающие в магистратуру на основе степени бакалавра должны сдать единый вступительный экзамен (ЕВЭ).
Вступительное испытание предусматривает оценивание уровня подготовленности абитуриента по иностранному языку (английского, немецкого, французского, испанского по выбору участника) и общей учебной компетентности в тестовой форме.
Задания теста составляются в соответствии с программами, утвержденных Министерством образования и науки Украины.
Вступительное испытание проводится Украинским центром оценивания качества образования в соответствии с законодательством.
Для поступления на специальности девяти отраслей знаний также нужно будет дополнительно пройти единое профессиональное вступительное испытание (ЕПВИ).
Оно предусмотрено для тех, кто планирует учиться на специальностях таких отраслям знаний:
- "Социальные и поведенческие науки",
- "Журналистика",
- "Управление и администрирование",
- "Право",
- "Публичное управление и администрирование",
- "Международные отношения",
- "Образование / Педагогика" (кроме "Физической культуры и спорта"),
- "Информационные технологии",
- "Сфера обслуживания".
Поступающие на области знаний "Журналистика", "Публичное управление и администрирование" и "Сфера обслуживания" могут выбрать один из восьми предметов на выбор.
Другие поступающие в магистратуру должны сдать предметные тесты в соответствии с выбранной специальностью.
Все задания предметных тестов ЕПВИ будут соответствовать программам, утвержденным Министерством образования и науки Украины.